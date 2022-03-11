1300+ переселенцев из регионов боевых действий получили убежище благодаря компании FERREXPO

Кроме того, на базе гостиниц, общежитий и баз отдыха комбинатов сотни жертв российской агрессии обрели свое убежище. Общее количество людей, получивших помощь от Ferrexpo, уже превысило 1300 человек. И эта цифра каждый день растет.

Работая ради мира, предприятия бесплатно размещают и обеспечивают вынужденных переселенцев – детей, их родителей и пожилых людей – полноценным двуразовым питанием и оказывают психологическую поддержку. Дополнительно врачи медико-санитарной части компании бесплатно оказывают медицинскую помощь. Компания Ferrexpo также предоставляет возможность трудоустройства на предприятиях группы в городе Горишние Плавни в соответствии с квалификацией и навыками. Также сотрудники компании активно вовлекаются в волонтерское движение, чтобы обеспечить бытовые нужды переселенцев.

Справка о Ferrexpo:

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатков, используемых в производстве стали. Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатков среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОК. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2021 году компания произвела 11,2 миллиона тонн железорудных окатков. Основными потребителями продукции стали сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тикером FXPO. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com