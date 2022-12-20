Об этом в вечернем обращении рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Бахмут остается самой горячей точкой на всей линии фронта – более 1300 километров активных боевых действий. Еще с мая оккупанты пытаются сломать наш Бахмут, но время идет, и Бахмут ломает уже не только российскую армию, но и российских наемников, пришедших на замену потерянных армий оккупантов. Только вдумайтесь в это: Россия уже потеряла в Украине почти 99 тысяч своих солдат. На днях будет 100 тысяч потерь кафиров. Ради чего? Ответа на этот вопрос ни у кого в Москве нет. И не будет", - сообщил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что они ведут войну и тратят жизнь людей – других людей, не своих близких, не свои собственные жизни, а других, и только потому, что какая-то кучка в Кремле не умеет признавать ошибки и ужасно боится реальности. Но реальность говорит сама за себя.

"Я благодарю всех наших бойцов, которые героически держат Бахмутское направление, Соледарь, Авдеевку, Марьинку, Кременское направление и весь Донбасс – регион, который до прихода России был одним из сильнейших в Украине и который Россия разрушает прямо до выжженной земли... Даже такая жестокость врагу ничего не даст", – рассказал президент Украины.

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