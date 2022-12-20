1300 км линии фронта: Бахмут ломает не только армию РФ, но и русских наемников, - Зеленский
Еще с мая оккупанты пытаются сломать наш Бахмут, но время идет, и Бахмут ломает уже не только русскую армию, но и русских наемников, пришедших на замену утраченных армий оккупантов
Об этом в вечернем обращении рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
"Бахмут остается самой горячей точкой на всей линии фронта – более 1300 километров активных боевых действий. Еще с мая оккупанты пытаются сломать наш Бахмут, но время идет, и Бахмут ломает уже не только российскую армию, но и российских наемников, пришедших на замену потерянных армий оккупантов. Только вдумайтесь в это: Россия уже потеряла в Украине почти 99 тысяч своих солдат. На днях будет 100 тысяч потерь кафиров. Ради чего? Ответа на этот вопрос ни у кого в Москве нет. И не будет", - сообщил глава государства.
Зеленский подчеркнул, что они ведут войну и тратят жизнь людей – других людей, не своих близких, не свои собственные жизни, а других, и только потому, что какая-то кучка в Кремле не умеет признавать ошибки и ужасно боится реальности. Но реальность говорит сама за себя.
"Я благодарю всех наших бойцов, которые героически держат Бахмутское направление, Соледарь, Авдеевку, Марьинку, Кременское направление и весь Донбасс – регион, который до прихода России был одним из сильнейших в Украине и который Россия разрушает прямо до выжженной земли... Даже такая жестокость врагу ничего не даст", – рассказал президент Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.47
Покупка 39.47Продажа 40.21
-
EUR
Покупка 41.07Продажа 42.16
- Актуальное
- Важное