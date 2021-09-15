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13-я пенсия, погашение долгов военным, субсидии, зарплаты медикам и поддержка громад: Порошенко презентовал изменения в бюджет

15 сентября, 2021 среда
19:15
Порошенко

"Европейская Солидарность" предлагает за счет средств МВФ, полученных Украиной в рамках глобальной инициативы Фонда, выплатить пенсионерам 13-ю пенсию, погасить долги военным, увеличить объем субсидий и пополнить ковидний фонд для поддержки врачей и больных

Об этом сообщил лидер партии, пятый президент Петр Порошенко во время презентации законопроекта.

Документ №6006 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете на 2021 год" зарегистрирован в парламенте 8 сентября.



"Наши международные партнеры приняли очень важное решение, когда больше 600 млрд долл. были распределены между странами мира для того, чтобы смягчить последствия коронавирусного кризиса - в первую очередь для людей. Наша политическая сила предложила свое видение, мы предлагаем пять направлений распределения средств ", - отмечает Петр Порошенко.

Порошенко напомнил, что правительство Зеленского нарушило закон и уже дважды не проиндексировало пенсии. "Для того, чтобы погасить долг перед пенсионерами, наше предложение - выплата в ноябре 13-й пенсии в размере минимальной каждому, кто получает пенсию, меньшую средней по стране. Мы рассчитываем, что это будет немного больше 10 млн получателей пенсий. Мы предусмотрели на это 23 млрд 300 млн гривен и требуем, чтобы эта инициатива была поставлена на голосование в зале ", - говорит Порошенко.

"Вторая позиция. Денежное обеспечение для военнослужащих не повышалось с 2019 года. То есть все 2,5 года каденции Зеленского для военных выплаты оставались замороженными. Если раньше в зоне ООС воин получал 160% средней зарплаты, то сегодня не более 80%. Надо не просто видосики снимать об армии, а реальными шагами реализовать наши предложения по источникам, которые мы четко указываем ", - отмечает пятый президент. На эту статью предлагается выделить 10 млрд грн.

"Третья позиция - эффективные меры для минимизации новой волны пандемии COVID-19. Власть обещала 300% повышение заработной платы тем, кто работает с ковидными больными. Уже почти все вынуждены работать с ковиднимы больными. Следовательно, заработная плата медикам, финансирование вакцинации, закупка лекарств , которые появились в мире для лечения болезни, обеспечение кроватей, оборудованных кислородом. И сделать все возможное для того, чтобы остановить этот счетчик смертей, который ежедневно уносит жизни почти 100 украинцев ", - констатирует Порошенко. По подсчетам "ЕС" на медицину нужно выделить 8,5 млрд грн.

"Мы без всякой бумажной волокиты, без всякой бюрократии, так как мы это сделали в 2015-2016 годах, должны обеспечить эффективный доступ к системе государственных субсидий для наименее защищенных слоев населения", - отмечает пятый президент. По словам Порошенко, 12 млрд, которые после критики "ЕС" собирается добавить на субсидии правительство Зеленского, не хватит при рекордных ценах на газ. На субсидии Порошенко предлагает запланировать 20 млрд грн.

"Мы требуем, чтобы сейчас были внесены изменения в государственный бюджет на текущий год для обеспечения субсидиями. Потому что при таких ценах на газ право на субсидии будут иметь 60-70% украинских граждан", - констатирует Петр Порошенко.

"И пятое - это защита нашей программы децентрализации. Защита громад Украины. Поэтому ключевой смысл - это передача прав, полномочий и финансового ресурса громадам в рамках децентрализации. В тяжелых условиях, во время войны мы сделали все возможное, чтобы проблемы общества решались громадой . К сожалению, "зеленая" власть пытается переложить вопросы увеличения тарифов на местную власть, не давая для этого никакого ресурса. Это сегодня требует компенсации расходов на повышение тарифов, и их нельзя перекладывать ни на городских голов, ни на местные советы, ни на громады " - настаивает Порошенко.

"Мы требуем, чтобы в ближайшее время эта наша инициатива была рассмотрена", - резюмировал лидер "Евросолидарности".

Порошенко
Европейская солидарность
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