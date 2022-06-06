13-й грузинский доброволец погиб в Украине
На войне в Украине погиб Георгий Григолия – грузинский доброволец
Об этом сообщил посол Грузии в Украине Георгия Закарашвили, передает Грузия-Онлайн .
Доброволец погиб в ходе боев в районе Бахмута в Донецкой области. Семье уже сообщили о гибели
Известно, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину было убито 13 грузинских добровольцев.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.13
Покупка 34.13Продажа 35.18
-
EUR
Покупка 36.1Продажа 37.53
- Актуальное
- Важное