Об этом сообщил посол Грузии в Украине Георгия Закарашвили, передает Грузия-Онлайн .

Доброволец погиб в ходе боев в районе Бахмута в Донецкой области. Семье уже сообщили о гибели

Известно, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину было убито 13 грузинских добровольцев.