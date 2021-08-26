13 сентября лоукостер Wizz Air возобновит рейс "Киев-Будапешт"
Венгерская авиакомпания Wizz Air с 13 сентября возобновляет рейсы "Киев - Будапешт"
Об этом сообщает НВ.
К концу октября рейсы будут выполняться дважды в неделю: по понедельникам и пятницам. Они будут вылетать из аэропорта "Киев им. Сикорского" (Жуляны).
С ноября количество рейсов увеличится до пяти раз в неделю - по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям.
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