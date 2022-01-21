1,3% работников образования имеют справки о противопоказаниях к вакцинации, - Шкарлет

Об этом заявил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт в Telegram.



Известно, что всего на 21 января 2022 года 2 дозы прививки получили 92% работников учебных заведений (1,1 млн. человек).



Больше всего вакцинированных учителей в трех областях Украины: в Полтавской, Днепропетровской и Луганской.



Отмечается, что 0,3% работников школ отстранили от работы из-за отсутствия прививок против COVID-19.



Больше всего таких в Ровенской (281 человек), Киевской (144) и Волынской (136) областях.



Кроме того, Шкарлетт уточнил, что на каникулах находятся 289 заведений общего среднего образования.



Единственным абсолютным противопоказанием к прививкам против коронавирусной болезни является аллергическая реакция на первую дозу вакцины или на какой-либо ее компонент.



Сахарный диабет, гипертония, заболевания сердца и онкология не являются противопоказаниями к прививкам.



В целом в Украине люди с противопоказаниями к COVID-вакцинации составляют менее 1% всего населения.

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