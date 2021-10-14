13 октября на Донбассе: оккупанты 10 раз нарушили "тишину", украинский воин ранен
В течение 13 октября российско-оккупационные войска 10 раз нарушали режим прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного минского договоренностями вооружения
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Вблизи Шумов враг вел огонь из стрелкового оружия. Неподалеку Попасной враждебные вооруженные формирования обстреливали наши позиции из ручных противотанковых гранатометов. В районе Катериновки оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В направлении Марьинки противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Неподалеку Причепиловки наемники вели обстрелы из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
У Водяного, что на Приазовье, враг применил гранатометы различных систем и стрелковое оружия. В сторону населенного пункта Новотошковское российско-оккупационные войска дважды осуществили обстрелы из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи Новоалександровки обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Позиции украинских воинов у Новотроицкого враг обстрелял из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину предоставлено домедицинскую помощь и его эвакуировано в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное.
По состоянию на 7:00 утра 14 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.25
Покупка 26.25Продажа 26.51
-
EUR
Покупка 30.22Продажа 30.64
- Актуальное
- Важное