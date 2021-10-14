13 октября на Донбассе: оккупанты 10 раз нарушили "тишину", украинский воин ранен

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Вблизи Шумов враг вел огонь из стрелкового оружия. Неподалеку Попасной враждебные вооруженные формирования обстреливали наши позиции из ручных противотанковых гранатометов. В районе Катериновки оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Марьинки противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Неподалеку Причепиловки наемники вели обстрелы из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

У Водяного, что на Приазовье, враг применил гранатометы различных систем и стрелковое оружия. В сторону населенного пункта Новотошковское российско-оккупационные войска дважды осуществили обстрелы из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Новоалександровки обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Позиции украинских воинов у Новотроицкого враг обстрелял из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину предоставлено домедицинскую помощь и его эвакуировано в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

По состоянию на 7:00 утра 14 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.