13 ноября на фронте: оккупанты 5 раз нарушили режим "тишины"
Российские оккупационные войска 13 ноября на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
В направлении Троицкого враг совершил обстрел из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Чермалик противник задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросил выстрел ВОГ-17.
Около населенного пункта Гнутово российские наемники обстреляли наши позиции из станковых противотанковых гранатометов.
Недалеко от Катериновки, на Луганщине, враги вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В сторону Золотого-4 вражеские войска совершили обстрел из минометов калибра 82 мм.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.1
Покупка 26.1Продажа 26.36
-
EUR
Покупка 29.78Продажа 30.22
- Актуальное
- Важное