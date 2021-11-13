13 ноября на фронте: оккупанты 5 раз нарушили режим "тишины"

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В направлении Троицкого враг совершил обстрел из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Чермалик противник задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросил выстрел ВОГ-17.

Около населенного пункта Гнутово российские наемники обстреляли наши позиции из станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от Катериновки, на Луганщине, враги вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Золотого-4 вражеские войска совершили обстрел из минометов калибра 82 мм.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

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