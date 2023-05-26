13 миллионов украинцев проживают либо под оккупацией, либо возле линии фронта, - Уполномоченный по правам человека

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время 15-го ежегодного Киевского Форума безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

“Сейчас нет другого шанса у украинцев выжить, кроме как воевать. А у международного сообщества, созданного для того, чтобы защищать права разных категорий граждан на планете, меняться и меняться кардинально”, - сказал он.

Уполномоченный по правам человека привел впечатляющие цифры: сейчас 4,8 млн граждан Украины имеют статус внутренне перемещенных лиц внутри государства, более 8 млн граждан Украины выехали за границу, 13 млн украинцев проживают либо под оккупацией, либо в непосредственной близости к линии фронта.

Также Лубинец отметил, что в настоящее время верифицировано, что на территорию России было принудительно депортировано 20 тыс. украинских детей. Реальные цифры на самом деле могут быть значительно больше, сказал он.

По словам Уполномоченного, реалии войны показали, что международная система защиты прав человека не существует.

"Мы сейчас живем в то время, когда страна-агрессор всем показывает, что международное гуманитарное право, Конвенция о защите прав детей, Женевская конвенция - это просто бумажки", - подчеркнул Омбудсмен.

“В Украине проходит открытый геноцид… Кто в этом участвует? Президент соседнего государства”, - сказал Дмитрий Лубинец.