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13 квартир в Киеве, два дома, 27 земельных участков: НАБУ объявило нардепу подозрение в сокрытии имущества почти на 60 млн грн

22 ноября, 2021 понедельник
19:29
Криминал

В понедельник, 22 ноября, детективы НАБУ вручили народному депутату Украины уведомление о подозрении в недекларировании имущества на сумму почти 60 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Нардеп не внес в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, сведения об имуществе и доходах, владельцем которых является лицо, с которым он связан общим бытом, имеет взаимные права и обязанности и воспитывает троих общих детей. Также в декларацию не внесены данные о доме и земельном участке, которым фактически, как выяснило следствие, нардеп пользуется", - рассказали в НАБУ.

По данным следователей, нардеп не задекларировал 13 квартир в центре Киева, восемь паркомест, два дома в элитном коттеджном городке под Киевом общей площадью более 2 тыс. кв. метров, 27 земельных участков общей площадью около 115 га в Киевской области, дачу, нежилую недвижимость, два автомобиля, доли в ряде субъектов хозяйствования, доходы от продажи недвижимости.

В целом незадекларированное имущество нардепа детективы НАБУ оценили более чем в 59,5 млн грн.

Подозрение депутату вручили по ч. 2. ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию).

Эта статья предусматривает санкцию в виде штрафа от 3 до 4 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 150 до 240 часов или ограничение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. .

В то же время журналисты программы "Схемы" сообщают со ссылкой на источник в НАБУ, что речь идет о депутате из группы "Доверие" Сергее Шахове. Подозрение ему было вручено в рамках уголовного производства, которое НАБУ начало после выхода расследования "Схем" в апреле 2021 года.

Ранее НАПК обнаружило, что нардеп Шахов не указал в декларации сведения о члене своей семьи. Согласно справке, речь идет об Инне Журбе - гражданской жене Шахова. НАПК начало проверку декларации Шахова и выявило недостоверные сведения на сумму 15,5 млн грн.

В начале ноября 2021 года детективы НАБУ пришли с обыском в имение в коттеджном городке "Солнечная долина" в Киевской области, записанное на гражданскую жену Шахова. В момент проведения обыска нардеп находился в доме. Впоследствии в комментарии "Схемам" он заявил, что власти "всегда преследовали его как народного депутата и волонтера".

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