13 европейских компаний согласились платить за российский газ рублями, - KSE
Среди европейских компаний-покупателей российского газа девять отказались платить в рублях, тринадцать начали платить по новой схеме
Об этом идет речь в отчете Киевской Школы Экономики (KSE).
Среди отказавшихся платить за газ рублями – PGNiG (Польша), Булгаргаз (Болгария), Gasum (Финляндия), GasTerra (Нидерланды), Shell Energy (Германия), Amber Grid (Литва), Eesti gas (Эстония), JSC Conexus Baltic Grid (Латвия).
Перешли на предложенную РФ схему оплаты газа в рублях: MVM (Венгрия), VNG, RWE, Uniper (Германия), Engie (Франция), Eni (Италия), OMV (Австрия), CEZ (Чехия), SPP, Geoplin (Словакия) , DEPA Commerce, Mytilineos и Prometheus Gas (Греция).
"Если с начала российского вторжения в Украину процент компаний, сворачивающих операции в РФ, резко возрастал до середины марта, то в последний месяц соотношение тех, кто идет или остается практически не меняется, хотя мы все еще видим периодический рост доли тех компаний, которые остаются на рынке РФ. Однако большая часть (49,1%) компаний уже заявили о выходе с рынка РФ, но 30,5% все еще остаются присутствующими в стране", - отмечают эксперты KSE.
- 25 мая The Washington Post написала о похожей тенденции в статье Европа согласилась платить Путину за газ рублями.
- 23 марта Владимир Путин дал поручение перевести оплату за поставленный в Европу газ в рубле.
- 7 мая стало известно, что российская компания "Газпром" пытается убедить партнеров в Европе, что они могут платить за поставку газа по рублям , не нарушая санкции.
- 21 мая сообщалось, что немецкие и итальянские импортеры газа обнаружили механизм оплаты за российский газ рублями без нарушения санаций.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
33.86
Покупка 33.86Продажа 34.88
-
EUR
Покупка 35.78Продажа 37.17
- Актуальное
- Важное