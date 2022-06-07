13 европейских компаний согласились платить за российский газ рублями, - KSE

Об этом идет речь в отчете Киевской Школы Экономики (KSE).

Среди отказавшихся платить за газ рублями – PGNiG (Польша), Булгаргаз (Болгария), Gasum (Финляндия), GasTerra (Нидерланды), Shell Energy (Германия), Amber Grid (Литва), Eesti gas (Эстония), JSC Conexus Baltic Grid (Латвия).

Перешли на предложенную РФ схему оплаты газа в рублях: MVM (Венгрия), VNG, RWE, Uniper (Германия), Engie (Франция), Eni (Италия), OMV (Австрия), CEZ (Чехия), SPP, Geoplin (Словакия) , DEPA Commerce, Mytilineos и Prometheus Gas (Греция).

"Если с начала российского вторжения в Украину процент компаний, сворачивающих операции в РФ, резко возрастал до середины марта, то в последний месяц соотношение тех, кто идет или остается практически не меняется, хотя мы все еще видим периодический рост доли тех компаний, которые остаются на рынке РФ. Однако большая часть (49,1%) компаний уже заявили о выходе с рынка РФ, но 30,5% все еще остаются присутствующими в стране", - отмечают эксперты KSE.

25 мая The Washington Post написала о похожей тенденции в статье Европа согласилась платить Путину за газ рублями.

23 марта Владимир Путин дал поручение перевести оплату за поставленный в Европу газ в рубле.

7 мая стало известно, что российская компания "Газпром" пытается убедить партнеров в Европе, что они могут платить за поставку газа по рублям , не нарушая санкции.

21 мая сообщалось, что немецкие и итальянские импортеры газа обнаружили механизм оплаты за российский газ рублями без нарушения санаций.

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