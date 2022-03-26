13 единиц военной техники, оружие и боеприпасы, - полиция Полтавщины отчиталась о превентивной работе в условиях войны
За 30 суток широкомасштабной войны России против Украины полиция Полтавщины изъяла из незаконного оборота более 30 единиц разнообразного оружия и военной техники
Об этом сообщает начальник полиции Полтавщины Евгений Рогачев, передает Эспрессо.TV .
"С начала вторжения России в Украину полицейские Полтавщины изъяли из незаконного оборота 11 танков, 2 бронеавтомобиля, 8 пулеметов, 9 автоматов, 5 винтовок, 10 пистолетов, около 4000 патронов разного калибра, 14 гранат и около 200 единиц" сообщении.
Следователями полиции Полтавской области, при процессуальном руководстве прокуратуры, расследуется 31 уголовное производство по части 1 статьи 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.
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