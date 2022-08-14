13 августа россияне убили двух мирных жителей Донетчины и ранили десятерых, - Кириленко

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Россия убивает гражданских! Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый россиянин будет отвечать за преступления на нашей земле", - добавил Кириленко.

Напомним, Владимир Назаренко, лейтенант Нацгвардии и заместитель командира батальона "Легион Свободы", отметил , что последние несколько дней в Донецкой области идут постоянные круглосуточные бои, как стрелковые, так и пехотные, также артиллерийские обстрелы, работает все - и "ураганы", и авиация, и минометы

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