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Главная война с Россией 13 августа россияне убили двух мирных жителей Донетчины и ранили десятерых, - Кириленко

13 августа россияне убили двух мирных жителей Донетчины и ранили десятерых, - Кириленко

14 августа, 2022 воскресенье
08:34
война с Россией

За 13 августа оккупанты убили двух мирных жителей Донетчины – в Красногоровке, еще 10 человек получили ранения

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Россия убивает гражданских! Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый россиянин будет отвечать за преступления на нашей земле", - добавил Кириленко.

  • Напомним, Владимир Назаренко, лейтенант Нацгвардии и заместитель командира батальона "Легион Свободы", отметил , что последние несколько дней в Донецкой области идут постоянные круглосуточные бои, как стрелковые, так и пехотные, также артиллерийские обстрелы, работает все - и "ураганы", и авиация, и минометы

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