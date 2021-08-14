13 августа на фронте: россияне ранили 2 украинцев
За прошедшие сутки, 13 августа 2021 года, в районе проведения операции Объединенных сил со стороны российских захватчиков зафиксировано два нарушения перемирия
Об этом говорится в утренней сводке с передовой по 14 августа, информирует Еспресо.TV .
В частности, неподалеку Невельского оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
А в направлении Южного россияне и наемники применяли артиллерию калибра 122 мм и минометы 120-го и 82-го калибров.
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"В результате вражеских обстрелов двое военных получили осколочные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного раненого - средней тяжести, другого - удовлетворительное", - отмечает пресс служба штаба ООС.
"На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь", - уверяет украинское командование.
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О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона сообщила мисии ОБСЕ.
По состоянию на 7:00 утра, 14 августа, нарушений режима прекращения огня официально не зафиксировано.
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