13 августа на фронте: россияне ранили 2 украинцев

Об этом говорится в утренней сводке с передовой по 14 августа, информирует Еспресо.TV .

В частности, неподалеку Невельского оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

А в направлении Южного россияне и наемники применяли артиллерию калибра 122 мм и минометы 120-го и 82-го калибров.



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"В результате вражеских обстрелов двое военных получили осколочные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного раненого - средней тяжести, другого - удовлетворительное", - отмечает пресс служба штаба ООС.

"На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь", - уверяет украинское командование.



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О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона сообщила мисии ОБСЕ.

По состоянию на 7:00 утра, 14 августа, нарушений режима прекращения огня официально не зафиксировано.





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