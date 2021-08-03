129 населенных пунктов остаются без света в 6 областях

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на ГСЧС.

"По состоянию на утро 3 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 129 населенных пунктов в 6 областях (Сумская - 60, Черкасская - 25, Одесская - 18, Черниговская - 14, Днепропетровская - 6 и Киевская - 6) ", - говорится в сообщении.

2 августа в результате осложнения погодных условий обесточены 529 населенных пунктов в 7 областях.