129 населенных пунктов остаются без света в 6 областях
Из-за дождя и ветра 129 населенных пунктов в шести областях Украины остаются обесточенными
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на ГСЧС.
"По состоянию на утро 3 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 129 населенных пунктов в 6 областях (Сумская - 60, Черкасская - 25, Одесская - 18, Черниговская - 14, Днепропетровская - 6 и Киевская - 6) ", - говорится в сообщении.
- 2 августа в результате осложнения погодных условий обесточены 529 населенных пунктов в 7 областях.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
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- Одесса
- Полтава
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