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1249 бронемашин, 389 танков, 77 самолетов, 150 артиллерийских систем, 3 корабля и более 12 000 военных: Генштаб ВСУ назвал потери оккупантов
В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины рассказали о потерях российских войск на 18-й день войны
Информацию сообщили на facebook-странице Генштаба.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 14 марта ориентировочно составили:
- личного состава – более 12 000 человек,
- танков ‒ 389 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1249 ед,
- артиллерийских систем – 150 ед,
- РСЗО – 64 ед,
- средства ПВО – 34 ед,
- самолетов – 77 ед,
- вертолетов – 90 ед,
- автомобильной техники – 617 ед,
- корабли /катера – 3 ед,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8.
- Напомним, перед тем в Генштабе сообщили , что воины ВСУ ударили по тыловой инфраструктуре врагов.
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