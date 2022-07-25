1200 автомобилей заблокированы россиянами в очереди на выезд в Запорожье, 5 человек скончались в ожидании, - Иван Федоров

Об этом мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал в эфире общенационального телемарафона.

Он отметил, что россияне пропускают от 20 до 150 машин в день. Это около 500 человек, но спрос на выезд значительно больше, поэтому очередь в Васильевке растет каждый день.

"Есть совсем ужасные вещи, когда рашисты подходят к нашим людям и говорят: "Если кто-то из тяжелобольных хочет здесь поднять митинг, то можем пристрелить прямо сейчас в посадке", - рассказал Федоров.

Федоров также сообщил, что областная военная администрация обращалась и в Красный Крест, и в ООН с просьбой решить этот вопрос. А в конце прошлой недели они вместе с Министерством реинтеграции обратились в миноборону РФ с просьбой организовать эвакуационный коридор, чтобы украинцы могли выехать через Васильевку без ограничений, в одну очередь.

Россияне цинично ответили, что не обнаружили в городе желающих для выезда на территорию, подконтрольную Украине.

"И мы четко понимаем, будут ли активнее боевые действия в Херсоне, в Новой Каховке, Мелитополе или Пологах, тем более будет очередь. И тем более рашисты будут накапливать наших людей и использовать как живой щит", — подытожил Иван Федоров.

Напомним, с целью подготовки к псевдореферендуму в городе Мелитополе Запорожской области фейковые органы российской "власти" издали приказ о создании "избирательных комиссий"

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