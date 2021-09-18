120 тыс. грн взятки для судьи-землевладельца из Винницкой области. Есть первые подробности
Вчера, 17 сентября, генеральная прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение главе райсуда Винницкой области в получении неправомерной выгоды
Из источников винницкого портала 20minut стало известно, что речь идет о главе Тывровского суда Игоре Ратушняке. Согласно информации из декларации о доходах, судья имеет семь земельных участков общей площадью не менее 45 тыс. кв м (45 га), четыре дома и две квартиры, передает Еспресо.TV .
Действия судьи квалифицированы по третьей части статьи 368 Уголовного Кодекса Украины.
Как установило следствие, служитель Фемиды попросил предоставить ему 120 000 гривен ($ 4620) неправомерной выгоды. В обмен на средства он якобы обещал принять решение в интересах физического лица о признании права на земельную долю (пай), отмечают в пресс- службе НАБУ.
В рамках расследования НАБУ совместно с Управлением стратегических расследований в Винницкой области ДВР Нацполиции при процессуальном руководстве САП провели обыски и изъяли часть предмета неправомерной выгоды и средства в сумме более 50 000 долларов.
В то же время в НАБУ добавляют, что в соответствии с частью первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
Информацию о том, что речь идет об Игоре Ратушняке, подтвердил глава общественной организации "Ревизия власти" Владимир Черкасс.
В декларации о доходах за 29 марта 2021 Игорь Ратушняк указал следующие объекты недвижимости:
- два земельных участка в селе Бохоники площадью 1993 кв м и 2700 кв м;
- два земельных участка по 18 595 кв м в селе Гришовцы;
- земельный участок селе Черемошное площадью 2000 кв м;
- земельный участок в селе Селище плошадью 1500 кв м;
- земельный участок в Гниване площадью 679 кв м.
- дом в Гниване площадью 92 кв м;
- дом в Бохониках площадью 500 кв м;
- дом в Бохониках площадью 29,3 кв м;
- дом в Гниване площадью 76 кв м;
- квартира в Виннице площадью 47 кв м;
- квартира в городе Гнивань площадью 63 кв. м.
Кроме того, на YouTube есть видео с подробностями деятельности Ратушняка .
Как отмечает адвокат Александр Шавлюк, источники в полиции рассказали, что голову Тывровского суда уже брали на взятках.
"В 2010 году его задержали с взяткой работники СБУ. Второй раз СБУ снова поймала, как говорят на горячем в 2016 году", - рассказывает юрист.
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