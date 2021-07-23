12 россиян пытались попасть в Украину, предъявив на границе паспорта, выданные в оккупированном Крыму

Об этом сообщила ГПСУ.



На пункте пропуска "Морской порт Южный" в Южном во время оформления судна под флагом Либерии пограничники обнаружили 12 членов экипажа, которые были гражданами России.



Мужчины предъявили недействительные документы регистрации оккупированного Крыма. Этим иностранцам пограничники запретили въезд в Украину сроком на 3 года.

В соответствии со ст. 9 Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины", любые органы, их должностные и служебные лица на временно оккупированной территории и их деятельность считаются незаконными, если эти органы или лица созданы, избранные или назначенные в порядке, не предусмотренному законом.

Любой акт (решение, документ), выданный такими органами и / или лицами, является недействительным и не создает правовых последствий.



Также ГПСУ сообщила о еще одного россиянина, который пытался пересечь границу Украины.



"37-летний мужчина направлялся в Польшу. Правоохранители выяснили, что паспорт гражданина Греции предъявителю не принадлежит, также документ виявся поддельным. Впоследствии иностранец сообщил, что он является гражданином РФ", - говорится в сообщении.



Мужчину доставили в пограничное подразделение для выяснения обстоятельств правонарушения и привлечения к административной и уголовной ответственности по ч. 1 ст. 204-1 КУоАП и по ч. 4 ст. 358 УК.