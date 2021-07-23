12 россиян пытались попасть в Украину, предъявив на границе паспорта, выданные в оккупированном Крыму
В пункте пропуска "Морской порт Южный", во время оформления судна под флагом Либерии на приход обнаружили 12 членов суднокоманды - все россияне, которые предъявили на контроль недействительные документы
Об этом сообщила ГПСУ.
На пункте пропуска "Морской порт Южный" в Южном во время оформления судна под флагом Либерии пограничники обнаружили 12 членов экипажа, которые были гражданами России.
Мужчины предъявили недействительные документы регистрации оккупированного Крыма. Этим иностранцам пограничники запретили въезд в Украину сроком на 3 года.
В соответствии со ст. 9 Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины", любые органы, их должностные и служебные лица на временно оккупированной территории и их деятельность считаются незаконными, если эти органы или лица созданы, избранные или назначенные в порядке, не предусмотренному законом.
Любой акт (решение, документ), выданный такими органами и / или лицами, является недействительным и не создает правовых последствий.
Также ГПСУ сообщила о еще одного россиянина, который пытался пересечь границу Украины.
"37-летний мужчина направлялся в Польшу. Правоохранители выяснили, что паспорт гражданина Греции предъявителю не принадлежит, также документ виявся поддельным. Впоследствии иностранец сообщил, что он является гражданином РФ", - говорится в сообщении.
Мужчину доставили в пограничное подразделение для выяснения обстоятельств правонарушения и привлечения к административной и уголовной ответственности по ч. 1 ст. 204-1 КУоАП и по ч. 4 ст. 358 УК.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.96
Покупка 26.96Продажа 27.21
-
EUR
Покупка 31.7Продажа 32.11
- Актуальное
- Важное