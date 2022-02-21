1,2 млн жителей ОРДЛО подали заявку на получение российского паспорта, около 800 тыс. уже их получили, - спикер Госдумы Володин
Спикер Госдумы Российской Федерации Вячеслав Володин сообщил, что уже 1,2 млн жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей подали заявки на получение российского паспорта
Об этом он сказал во время заседания Совбеза РФ, передает Еспресо.TV.
"Количество подавших заявки на гражданство Российской Федерации - 1,2 млн, около 800 тыс. получили гражданство, но желающих его получить - гораздо больше", - заявил Володин.
Спикер также заявил, что "ситуация в течение восьми лет не меняется", и обвинил Украину в "нарушении Минских соглашений".
Ранее во время заседания заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что Украине не нужны территории ОРДЛО и она использует их как "разменную карту в торговле за статус".
- Напомним, 21 февраля главари "Л/ДНР" обратились к Путину с просьбой признать независимость "республик".
- Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что по состоянию на 21 февраля на границе с Россией находятся 65,5 тыс. беженцев из ОРДЛО.
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