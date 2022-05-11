12 мая Совбез ООН проведет заседание по гуманитарной ситуации в Украине

Об этом пишет CNN.

Ожидается, что Совет Безопасности ООН в четверг утром проведет публичное заседание гуманитарной ситуации в Украине. Его инициаторами стали Франция и Мексика.

Ожидается, что Гуманитарное управление ООН и официальные лица ЮНИСЕФ проинформируют Совбез о ситуации в Украине.

Голосование по итогам заседания не запланировано.

Совбез ООН впервые с 24 февраля принял заявление о "мире и безопасности" в Украине только 6 мая, однако сумел только выразить "глубокую обеспокоенность". И это после визита в Украину Генсека организации.

Сам Антониу Гутерреш признал , что Совбез ООН не сумел помешать России совершить агрессию в отношении Украины.

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