12-летнюю девочку, которую россияне похитили в Мариуполе, вернули к дедушке
Киру Обединскую, которую оккупанты похитили в Мариуполе, удалось вернуть дедушке
Об этом сообщила пресс-служба Мариупольского городского совета.
"Дочь чемпиона Украины по водному поло Евгения Обединского, погибшего в Мариуполе, смогли вывезти из Донецка. Сейчас она с дедушкой находится в Киеве. Об этом сообщила бабушка девочки", - говорится в сообщении.
Сообщают, что ранее оккупанты вывезли девочку из Мариуполя в Донецк.
О возвращении Киры написало также Суспильне вещание. По данным издания, 30 марта россияне вывезли Киру в оккупированный Донецк, когда она с группой людей пешком пыталась бежать из Мариуполя. Отец Киры – бывший капитан сборной Украины по водному поло Евгений Обединский. Его расстреляли российские военные, когда он дежурил на балконе своей квартиры, чтобы вовремя сообщить о пожаре или разрушении от обстрелов. Россияне попали пулей в голову.
- Напомним, в заблокированном россиянами Мариуполе родился ребенок. Мать вместе с младенцем отправили в оккупированный Донецк.
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