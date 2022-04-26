12-летнюю девочку, которую россияне похитили в Мариуполе, вернули к дедушке

Об этом сообщила пресс-служба Мариупольского городского совета.



"Дочь чемпиона Украины по водному поло Евгения Обединского, погибшего в Мариуполе, смогли вывезти из Донецка. Сейчас она с дедушкой находится в Киеве. Об этом сообщила бабушка девочки", - говорится в сообщении.



Сообщают, что ранее оккупанты вывезли девочку из Мариуполя в Донецк.



О возвращении Киры написало также Суспильне вещание. По данным издания, 30 марта россияне вывезли Киру в оккупированный Донецк, когда она с группой людей пешком пыталась бежать из Мариуполя. Отец Киры – бывший капитан сборной Украины по водному поло Евгений Обединский. Его расстреляли российские военные, когда он дежурил на балконе своей квартиры, чтобы вовремя сообщить о пожаре или разрушении от обстрелов. Россияне попали пулей в голову.

Напомним, в заблокированном россиянами Мариуполе родился ребенок. Мать вместе с младенцем отправили в оккупированный Донецк.