12-летний мальчик из Британии собрал около 255 тыс. фунтов стерлингов для помощи украинским беженцам
Габриэль Кларк из Камбрии (графство на северо-западе Англии) вырезал из дерева миску и хотел продать ее через социальные сети, а деньги направить украинским детям
Об этом пишет BBC.
Издание сообщает, что идея Габриэля стала вирусной в сети, когда отец призвал людей подписаться на аккаунт его сына в instagram. Твиты поддержки написали автор Дж. К. Роулинг, комик Стивена Фрая и актер Джейсон Айзекс.
Победителя лотереи объявили в воскресенье, 17 апреля, но страница сбора денег была открыта еще на шесть дней. Габриэль, занявшийся столярными работами после того, как ему подарили молоток деда, сказал, что его "поразили" пожертвования, которые направят на благотворительность.
"Я надеюсь, что эти деньги помогут организации Save the Children оказать поддержку детям, пострадавшим от конфликта, такими вещами, как еда, вода и безопасное место для сна", - сказал он.
На деревянном сосуде были отчеканены сине-желтые кольца, символизировавшие украинский флаг.
Отец Габриэля, Ричард, сказал, что реакция была "невероятной". Они сначала поставили перед собой цель собрать деньги в размере 5000 фунтов стерлингов.
"Я никогда не думал, что мой твит превратится в такую удивительную вещь. Каким-то образом это привело к тому, что люди пожертвовали более 250 000 фунтов стерлингов в помощь детям в Украине", - сказал он.
- Напомним, схему для приема беженцев из Украины "Homes for Ukraine" в Великобритании назвали "бездушной и бесчеловечной" из-за бюрократических аспектов.
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