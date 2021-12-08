12 из 16 определились: какие команды уже вышли в плей-офф Лиги чемпионов

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



В 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют английские "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Челси", итальянские "Ювентус" и "Интер", испанские "Реал" и "Атлетико", мюнхенская "Бавария", французский ПСЖ, лиссабонский "Спортинг" и амстердамский "Аякс".



В Лиге Европы сыграют команды, не квалифицировавшиеся в плей-офф ЛЧ, а занявшие третьи места в своих квартетах. Среди таких клубов молдавский "Шериф", португальская "Бенфика", немецкий "Лейпциг" и питерский "Зенит".



А вот украинские команды "Динамо" и "Шахтер" попали в неприятный список клубов, завершивших групповой раунд ЛЧ на четвёртых позициях. Среди них также турецкий "Бешикташ", бельгийский "Брюгге", итальянский "Милан" и шведский "Мальме".



Последние места в плей-офф разыграют сегодня, 8 декабря.

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