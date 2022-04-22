12 граждан Украины согласились на сотрудничество с оккупационной администрацией "ЛНР" - им сообщили о подозрении в коллаборационизме

Об этом сообщил Офис генпрокурора в Telegram.



По данным следствия, во время временной оккупации территории Старобельского района Луганщины 7 жителей добровольно согласились занять руководящие должности в созданных Старобельской, Марковской, Беловодской и Новопсковской "райадминистрациях ЛНР".



Еще 5 граждан стали служащими псевдопрокуратур Старобельского и Марковского района "ЛНР".



Сейчас решается вопрос об избрании мер пресечения.

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