12 декабря на фронте: российские оккупанты совершили четыре обстрела
В воскресенье, 12 декабря, российские захватчики совершили четыре обстрела украинских позиций
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Вблизи населенного пункта Талаковка враг вел огонь из противотанковых ручных гранатометов.
В направлении Крымского оккупанты произвели обстрел из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В районе Попасной и Катериновки на Луганщине противник открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.
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