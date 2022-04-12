12 апреля через гуманитарные коридоры удалось эвакуировать 2671 человека, - Верещук
Вице-премьер-министр Ирина Верещук сообщила о результатах гуманитарных коридоров 12 апреля
Информацию опубликовали в Facebook.
По словам Верещук, колонны автобусов, которые выехали из Запорожья для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара, оккупационные войска продолжают блокировать на блокпосте в Васильевке.
"Мы ищем возможности для разблокирования проезда автобусов разными путями", - добавила министр.
Из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте в Запорожье доехали 2343 человека.
Из Лисичанска, Северодонецка, Рубежного, Кременной и Попасной, Луганской области, удалось эвакуировать 328 человек.
- Напомним, в Северодонецке, Луганской области, российские оккупанты обстрелом уничтожили помещение центра предоставления гуманитарной помощи.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.85
-
EUR
Покупка 31.79Продажа 32.72
- Актуальное
- Важное