12 апреля через гуманитарные коридоры удалось эвакуировать 2671 человека, - Верещук

Информацию опубликовали в Facebook.



По словам Верещук, колонны автобусов, которые выехали из Запорожья для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара, оккупационные войска продолжают блокировать на блокпосте в Васильевке.



"Мы ищем возможности для разблокирования проезда автобусов разными путями", - добавила министр.



Из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте в Запорожье доехали 2343 человека.

Из Лисичанска, Северодонецка, Рубежного, Кременной и Попасной, Луганской области, удалось эвакуировать 328 человек.

Напомним, в Северодонецке, Луганской области, российские оккупанты обстрелом уничтожили помещение центра предоставления гуманитарной помощи.

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