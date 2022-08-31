117 убитых, 9 танков, 3 РСЗО "Град" и 4 состава: россияне несут существенные потери на Юге Украины
ВСУ уничтожили 4 склада боеприпасов в Баштанском, Бериславском, Каховском и Херсонском районах на Юге Украины и убили за сутки 117 рашистов
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
За сутки, 30 августа, украинские защитники убили 117 россиян и уничтожили более 30 единиц техники: 9 танков Т-72, 3 реактивные системы залпового огня "Град", самоходная пушка "Гиацинт-С", самоходная гаубица "Мста-С", 18 единиц автобронетехники.
ВСУ уничтожили 4 склада боеприпасов в Баштанском, Бериславском, Каховском и Херсонском районах.
- 30 августа в ОК "Юг" сообщили, что на южном направлении фронта оккупанты деморализованы, но продолжают сопротивляться.
- На южном направлении фронта ВСУ масштабно обстреливают позиции оккупантов, опорные пункты, мосты, склады с боекомплектами и технику россиян.
- В оперативном командовании "Юг" обратились к украинцам с напоминанием, что угроза ракетных ударов от россиян остается актуальной.
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