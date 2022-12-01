Около €12 млрд. Немецкая Uniper через суд требует у Газпрома возмещения за неполучений газ
Немецкая компания Uniper инициирует арбитраж против компании Газпром экспорт, входящей в состав российского газового гиганта Газпром и требующего компенсации убытков за неполучений из России газ
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на прессрелиз компании Uniper.
В рамках арбитража, который состоится в Стокгольме, Uniper требует возмещения ущерба, понесенного компанией в связи с недопоставкой объемов газа с июня 2022 года. Их компания уже оценивает не менее 11,6 миллиарда евро, прогнозируя, что к концу 2024-го эта сумма вырастет.
"Uniper вынуждена закупать замещающие объемы (газа) по более высокой стоимости, чтобы выполнить собственные обязательства перед клиентами, основанные на ранее согласованных ценах и объемах. Это приводит к тому, что Uniper должен нести все расходы на замещение", – объясняют в компании.
Также Uniper объявила о намерении "максимально дистанцироваться, как юридически, так и кадрово" от своего российского подразделения ЮНИПРО. Его продажа должна была состояться еще летом 2021 года, но соглашение не было одобрено с российской стороны до сих пор.
Компания Газпром экспорт в свою очередь заявила, что "не признает нарушение контрактов и правомерность заявленных требований Uniper о возмещении ущерба", и готовится отстаивать свою позицию в арбитраже.
Uniper, управляющая газовыми, угольными и гидроэлектростанциями по всей Европе, является самым большим покупателем российского газа в Германии. В сентябре правительство Германии приняло решение национализировать Uniper на фоне энергетического кризиса.
В последние месяцы компании пришлось заменить российские поставки альтернативами с открытого рынка, где цены резко выросли, поскольку РФ существенно ограничила поставки газа через "Северный поток" под предлогом его технической неисправности.
- Напомним, по состоянию на 1 ноября Газпром сократил добычу газа почти на 20%, а экспорт – более чем на 40%.
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