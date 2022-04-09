11,4 миллиона украинцев покинули свои дома из-за войны, — ООН
С начала полномасштабного вторжения России в Украину свои дома вынужденно покинули 11,4 миллиона украинцев. За пределы Украины выехали более 4,3 миллиона человек
Об этом сообщает Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
90% выехавших из Украины составляют женщины и дети.
По состоянию на 8 апреля, по данным ООН покинули дома, но остались в Украине около 7,1 миллиона человек. Большинство выезжавших из Украины отправились в Польшу (более 2,6 млн). На втором месте Румыния – 678 тыс. наших граждан. В Венгрии – 413 тыс. беженцев.
В другие страны подались:
- в Молдову – 406,611;
- в Россию – 389,845;
- в Словакию – 310,989;
- в Республику Беларусь – 19,096.
По оценкам ООН, около 13 миллионов украинцев застряли в пострадавших районах или не могут уехать из-за повышенных рисков, разрушения мостов и дорог, а также из-за отсутствия ресурсов или информации о том, где найти безопасность и жилье.
- Напомним, кампания Stand Up for Ukraine собрала более €10 млрд, – Урсула фон дер Ляен.
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