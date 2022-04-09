11,4 миллиона украинцев покинули свои дома из-за войны, — ООН

Об этом сообщает Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.



90% выехавших из Украины составляют женщины и дети.



По состоянию на 8 апреля, по данным ООН покинули дома, но остались в Украине около 7,1 миллиона человек. Большинство выезжавших из Украины отправились в Польшу (более 2,6 млн). На втором месте Румыния – 678 тыс. наших граждан. В Венгрии – 413 тыс. беженцев.



В другие страны подались:

в Молдову – 406,611;

в Россию – 389,845;

в Словакию – 310,989;

в Республику Беларусь – 19,096.

Напомним, кампания Stand Up for Ukraine собрала более €10 млрд, – Урсула фон дер Ляен.

По оценкам ООН, около 13 миллионов украинцев застряли в пострадавших районах или не могут уехать из-за повышенных рисков, разрушения мостов и дорог, а также из-за отсутствия ресурсов или информации о том, где найти безопасность и жилье.