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110% нашего дохода идет на зарплаты, мы не можем позволить себе Месси, - президент "Барселоны"

6 августа, 2021 пятница
13:06
Спорт Жоан Лапорта

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта провел пресс-конференцию, посвященную уходу Лионеля Месси из клуба

Журналист ветви Балага цитирует Лапорту в Twitter.

Лапорта рассказал, что 110% дохода "Барселоны" идет в зарплатный фонд.

"Я здесь, чтобы объяснить ситуацию, сложившуюся вокруг Месси ... Я должен сказать, что, к сожалению, у нас просто ужасное финансовое прошлое. На зарплаты идет 110% нашего дохода. Это значит, что у нас нет возможности действовать гибко. Долг больше, чем ожидалось. Конечно, это связано с финансовым фэйр-плей. Новый контракт с Месси не мог быть одобрен. Мы не согласны с соглашением, которое заключила Ла Лига, потому что оно делает нас должниками на полвека. Клуб выше игроков, тренеров, директоров ", - сказал президент "Барселоны" Жоан Лапорта.

"Барселона" и Лионель Месси прекратили сотрудничество из-за финансового вопроса. Каталонцы не сумели удовлетворить требования аргентинца из-за регламента Ла Лиги, который ограничивает расходы клубов.

Месси выступал за "Барселону" на протяжении всей карьеры, с 2003 года. С испанцами он получил 34 трофеи, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, 6 кубков и 8 Суперкубков страны, 4 победы в Лиге чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА и 3 золота клубного чемпионата мира.

Начиная с 1 июля Лионель Месси официально не является игроком "Барселоны". Его контракт закончился в 01:00 по киевскому времени - аргентинец стал свободным агентом.

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