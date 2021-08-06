110% нашего дохода идет на зарплаты, мы не можем позволить себе Месси, - президент "Барселоны"

Журналист ветви Балага цитирует Лапорту в Twitter.



Лапорта рассказал, что 110% дохода "Барселоны" идет в зарплатный фонд.



"Я здесь, чтобы объяснить ситуацию, сложившуюся вокруг Месси ... Я должен сказать, что, к сожалению, у нас просто ужасное финансовое прошлое. На зарплаты идет 110% нашего дохода. Это значит, что у нас нет возможности действовать гибко. Долг больше, чем ожидалось. Конечно, это связано с финансовым фэйр-плей. Новый контракт с Месси не мог быть одобрен. Мы не согласны с соглашением, которое заключила Ла Лига, потому что оно делает нас должниками на полвека. Клуб выше игроков, тренеров, директоров ", - сказал президент "Барселоны" Жоан Лапорта.



"Барселона" и Лионель Месси прекратили сотрудничество из-за финансового вопроса. Каталонцы не сумели удовлетворить требования аргентинца из-за регламента Ла Лиги, который ограничивает расходы клубов.



Месси выступал за "Барселону" на протяжении всей карьеры, с 2003 года. С испанцами он получил 34 трофеи, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, 6 кубков и 8 Суперкубков страны, 4 победы в Лиге чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА и 3 золота клубного чемпионата мира.



Начиная с 1 июля Лионель Месси официально не является игроком "Барселоны". Его контракт закончился в 01:00 по киевскому времени - аргентинец стал свободным агентом.

The press conference of Joan Laporta starts. Lots of questions that need answering, but first he will try to put some context to the departure of Leo Messi - Guillem Balague (@GuillemBalague) August 6, 2021