"11:0": Арестович о новых потерях в Чернобаевке

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.



"На уже, дорогая. 11:0, ночью сегодня", - пишет Арестович.



Также он добавляет, что ВСУ в четвертый раз обстреляли оккупантов на аэродроме Мелитополя.



"Кстати, аэродром Мелитополь уверенно настигает Чернобаевку. 4:0. Сегодня", - написал он.

Напомним, 24 марта россиян в десятый раз побили в Чернобаевке.