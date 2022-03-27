"11:0": Арестович о новых потерях в Чернобаевке
Вооруженные Силы Украины произвели одиннадцатый результативный обстрел российских оккупантов в Чернобаевке, Херсонской области
Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.
"На уже, дорогая. 11:0, ночью сегодня", - пишет Арестович.
Также он добавляет, что ВСУ в четвертый раз обстреляли оккупантов на аэродроме Мелитополя.
"Кстати, аэродром Мелитополь уверенно настигает Чернобаевку. 4:0. Сегодня", - написал он.
- Напомним, 24 марта россиян в десятый раз побили в Чернобаевке.
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