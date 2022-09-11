Это был эпизод Крымской (Восточной) войны, вызванной желанием России отвоевать у ослабленной Османской империи балканские владения, рассказывает научно-просветительский проект WAS.

В сентябре 1854 года войска антироссийской коалиции высадились в Крыму и пошли на Севастополь – главную базу Черноморского флота.



Быстро взять город не удалось, его оборона длилась 330 дней. Флот союзников не мог зайти в Севастопольскую бухту – ему мешали затопленные россиянами собственные корабли.



Наконец в сентябре 1855 года был взят Малахов курган – ключевая позиция обороны города. После этого российские силы вышли из южной (основной) части Севастополя, которую они перед этим подожгли.



"Война завершилась в марте следующего года поражением России. Союзные войска находились в Севастополе до июня. По мирному договору Российская империя не могла иметь на Черном море военный флот, и на несколько десятилетий город потерял свое стратегическое значение", - отмечается в статье WAS о 11 сентября в истории.

Кроме того, 11 сентября, но уже в 1919 году , Армия УНР освободила Умань и Христиновку от большевиков.

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Другие важные события 11 сентября:

11 сентября 1971 года – в Москве умер Никита Сергеевич Хрущев – государственный и политический деятель СССР украинского этнического происхождения, лидер советского государства в середине 1950-х – 1964 годах.

11 сентября 1973 года – в Чили в ходе военного переворота, совершенного группой военных во главе с генералом Аугусто Пиночетом, погиб 65-летний президент, марксист Сальвадор Альенде.

И, наконец, " 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке около 09:00 по местному времени два самолета с интервалом в 17 минут врезались в небоскребы Всемирного центра торговли", - напоминает украинский исторический сайт JNSM.

От взрывов в течение нескольких часов обе башни обрушились.

Вскоре после катастрофы в Нью-Йорке еще один самолет врезался в западное крыло американского министерства обороны в Вашингтоне, а один самолет упал недалеко от города Питтсбург, не долетев до Вашингтона.

Ответственность за трагедию 9/11, во время которой потеряли свои жизни около 3 тыс. американцев, взяла на себя исламистская террористическая организация "Аль-Каида" во главе с Усамой Бен Ладеном.

События того дня стали поводом к началу международной миротворческой миссии западных союзников в Афганистане (2001-2021) и Ираке (2003-2011).

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