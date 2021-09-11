11 сентября на фронте: один украинский военный погиб, восемь - ранены, двое - травмированы
11 сентября на Донбассе в результате обстрелов российских оккупантов один украинский военный погиб, восемь получили ранения, двое - травмированы
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
С начала суток, 11 сентября, зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня.
Враг применил запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм в районе населенного пункта Новогнатовка, а также дважды - вблизи Верхнеторецкого.
У Золотого-4 противник вел огонь по позициям украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
Вооруженные формирования Российской Федерации применили станковые противотанковые гранатометы неподалеку Старогнатовки.
Вблизи Талаковки оккупанты открывали прицельный огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
В Донецкой области российско-оккупационные войска с помощью беспилотного летательного аппарата сбросили мины калибра 82 мм в районе населенного пункта Нью-Йорк, а также осуществили обстрел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Кроме того, в Донецкой области зафиксировано два пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов с пересечением линии разграничения.
В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью. Восемь военнослужащих получили огнестрельные осколочные ранения, еще двое - боевые травмы. После оказания первой медицинской помощи воинов транспортировали в лечебные учреждения. Состояние здоровья трех защитников - средней тяжести, остальных - удовлетворительное.
На обстрелы врага наши защитники открывали огонь.
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