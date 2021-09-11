11 сентября на фронте: один украинский военный погиб, восемь - ранены, двое - травмированы

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

С начала суток, 11 сентября, зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня.

Враг применил запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм в районе населенного пункта Новогнатовка, а также дважды - вблизи Верхнеторецкого.

У Золотого-4 противник вел огонь по позициям украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Вооруженные формирования Российской Федерации применили станковые противотанковые гранатометы неподалеку Старогнатовки.

Вблизи Талаковки оккупанты открывали прицельный огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В Донецкой области российско-оккупационные войска с помощью беспилотного летательного аппарата сбросили мины калибра 82 мм в районе населенного пункта Нью-Йорк, а также осуществили обстрел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Кроме того, в Донецкой области зафиксировано два пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов с пересечением линии разграничения.

В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью. Восемь военнослужащих получили огнестрельные осколочные ранения, еще двое - боевые травмы. После оказания первой медицинской помощи воинов транспортировали в лечебные учреждения. Состояние здоровья трех защитников - средней тяжести, остальных - удовлетворительное.

На обстрелы врага наши защитники открывали огонь.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb