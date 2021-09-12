11 сентября на фронте: 2 погибших Героев Украины, 9 раненых, 1 травмированный

Такие данные приводятся в утренней фронтовой сводке за воскресенье, 12 сентября, рассказывает Еспресо.TV .



Враги обстреливали защитников Родины вблизи 6 поселков и сел:



Новогнатовки - из артиллерийских систем калибра 122 мм,



Верхнеторецкого - из артиллерии калибра 122 мм



Золотого-4 - из ручных противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия,



Старогнатовки - здесь вооруженные формирования Российской Федерации применили станковые противотанковые гранатометы,



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Талаковки, Нью-Йорки - россияне и наемники вели прицельный огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов



Кроме того, в районе населенного пункта Нью-Йорк российско-оккупационные войска с помощью беспилотного летательного аппарата сбросили мины калибра 82 мм,



Причепиловки - враг применил гранатометы различных систем и минометы 120 калибра,



Водяного (Приазовье) - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия,



Новоалександровки - из крупнокалиберных пулеметов.



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