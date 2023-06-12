11 пакет санкций уже бьет по интересам отдельных стран ЕС, - политексперт Вигиринский

Об этом в эфире Еспресо заявил политический эксперт Андрей Вигиринский.

"11-й пакет антироссийских санкций уже бьет по экономическим интересам некоторых стран ЕС. Постоянно появляются расследования и информация, каким образом РФ может обходить санкции. Публичной огласке предоставляется информация о том, что санкции уже не столь эффективны, как хотелось и они через год уже не тормозят возможности РФ по производству отдельных элементов ВПК", - сказал он.

Эксперт добавил, что ожидание от санкций было таким, что технологический голод лишит возможности осуществлять такое производство.

"Появляется момент, что нужно реагировать и ограничивать возможности по обходу санкций – прекращать параллельный импорт, контрабанду и другие вещи, механизмы которых известны. Это уже тогда коснется и стран-посредниц – Турции, ОАЭ, саудитов, стран Центральной Азии, Казахстана. Такие страны, как Греция, Болгария, Венгрия - от которых также зависят голосование за пакеты санкций так или иначе поддерживают те ограничения, которые уже не хотят идти дальше против своих интересов. ценностным элементом", - подытожил Вигиринский.