11 пакет санкций уже бьет по интересам отдельных стран ЕС, - политексперт Вигиринский
11 пакет антироссийских санкций уже бьет по экономическим интересам некоторых стран ЕС. Торможение происходит из-за того, что прагматический интерес стран берет верх над ценностным элементом
Об этом в эфире Еспресо заявил политический эксперт Андрей Вигиринский.
"11-й пакет антироссийских санкций уже бьет по экономическим интересам некоторых стран ЕС. Постоянно появляются расследования и информация, каким образом РФ может обходить санкции. Публичной огласке предоставляется информация о том, что санкции уже не столь эффективны, как хотелось и они через год уже не тормозят возможности РФ по производству отдельных элементов ВПК", - сказал он.
Эксперт добавил, что ожидание от санкций было таким, что технологический голод лишит возможности осуществлять такое производство.
"Появляется момент, что нужно реагировать и ограничивать возможности по обходу санкций – прекращать параллельный импорт, контрабанду и другие вещи, механизмы которых известны. Это уже тогда коснется и стран-посредниц – Турции, ОАЭ, саудитов, стран Центральной Азии, Казахстана. Такие страны, как Греция, Болгария, Венгрия - от которых также зависят голосование за пакеты санкций так или иначе поддерживают те ограничения, которые уже не хотят идти дальше против своих интересов. ценностным элементом", - подытожил Вигиринский.
- Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС введет новые санкции , включающие ограничения для многих иностранных компаний, которые помогают России избегать уже существующие санкции.
- Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил , что из-за включения Украиной венгерского OTP Bank в список спонсоров войны Будапешту будет трудно договориться с Евросоюзом о новых санкциях против РФ.
- По данным СМИ, Греция присоединилась к блокированию санкций ЕС против России. Вместе с Венгрией страны требуют убрать их компании из списка спонсоров войны, составленного Украиной.
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