11 октября будет отмечаться новый профессиональный праздник – День специалистов логистического обеспечения ВСУ
Уполномоченный пресс-секретарь Командования Сил логистики ВСУ Валерий Шершень сообщил, что 11 октября Вооруженные Силы Украины будут отмечать новый профессиональный праздник
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"С 11 октября 2023 года ежегодно будет отмечаться новый профессиональный праздник - День специалистов логистического обеспечения ВСУ. Для престижа повышения службы, уровня осознания гражданским обществом роли специалистов логистического обеспечения нужно рассказывать о героях Сил логистики ВСУ", - отметил Шершень.
Уполномоченный представитель Командования Сил логистики ВСУ также добавил, что существует много примеров героических поступков, нестандартных решений и чрезвычайных проявлений профессиональной деятельности специалистов Сил логистики ВСУ.
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