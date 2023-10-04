11 октября будет отмечаться новый профессиональный праздник – День специалистов логистического обеспечения ВСУ

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"С 11 октября 2023 года ежегодно будет отмечаться новый профессиональный праздник - День специалистов логистического обеспечения ВСУ. Для престижа повышения службы, уровня осознания гражданским обществом роли специалистов логистического обеспечения нужно рассказывать о героях Сил логистики ВСУ", - отметил Шершень.

Уполномоченный представитель Командования Сил логистики ВСУ также добавил, что существует много примеров героических поступков, нестандартных решений и чрезвычайных проявлений профессиональной деятельности специалистов Сил логистики ВСУ.