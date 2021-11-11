11 ноября на фронте: оккупанты 12 раз нарушили режим "тишины" и применили запрещенное оружие

Об этом сообщает штаб ООС .

Плотный огонь по позициям ВСУ возле Марьинки оккупанты вели из запрещенной артиллерии калибра 122 мм и запрещенных минометов калибра 120 мм.

Позиции под Новозвановкой захватчики обстреляли трижды из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов.

Дважды россияне вели огонь по Зайцевому из гранатометов разных систем. Кроме того, использовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.

Российские военные также вели огонь из крупнокалиберных пулеметов по позициям вблизи Троицкого.



Из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов разных систем оккупанты обстреляли Крымское.

По Грунтовому и Луганскому захватчики вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.



По Широкиному противник бил из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Потерь со стороны украинской армии нет.

Военнослужащие ВСУ вели ответный огонь, не применяя запрещенного Минскими соглашениями вооружения.