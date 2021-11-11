11 ноября на фронте: оккупанты 12 раз нарушили режим "тишины" и применили запрещенное оружие
С начала суток 11 ноября по состоянию на 17.00 российские оккупационные войска в зоне Операции объединенных сил 12 раз нарушили режим прекращения огня, из них 3 раза применили запрещенное Минскими соглашениями вооружение
Об этом сообщает штаб ООС .
Плотный огонь по позициям ВСУ возле Марьинки оккупанты вели из запрещенной артиллерии калибра 122 мм и запрещенных минометов калибра 120 мм.
Позиции под Новозвановкой захватчики обстреляли трижды из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов.
Дважды россияне вели огонь по Зайцевому из гранатометов разных систем. Кроме того, использовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.
Российские военные также вели огонь из крупнокалиберных пулеметов по позициям вблизи Троицкого.
Из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов разных систем оккупанты обстреляли Крымское.
По Грунтовому и Луганскому захватчики вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
По Широкиному противник бил из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
Потерь со стороны украинской армии нет.
Военнослужащие ВСУ вели ответный огонь, не применяя запрещенного Минскими соглашениями вооружения.
- Напомним, ОБСЕ сообщило об установке оккупантами военной техники в жилых районах на Донбассе.
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