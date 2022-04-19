11 населенных пунктов Киевщины остаются без централизованного водоснабжения, продолжаются ремонтные работы, - ОВА

Об этом сообщает глава Киевской ОВА Александр Павлюк.



По предварительной информации, услуги по централизованному водоснабжению и централизованному водоотводу отсутствуют в 11 населенных пунктах Киевской области.



В частности, в Бучанском районе воды нет в Бучанской общине (Буча, Ворзель), в Ирпенской общине (Ирпень, Михайловка-Рубежовка, Козинке), в Гостомельской общине (собственно Гостомель), также в Бородянке и частично в пгт Макаров и пгт Немешаево.

Кроме того, в Вышгородском районе вода отсутствует в пгт Иванков (20% поселка), пгт Дымер и селе Демидов.

Также по словам ОВА, "КиевВодоканал" завершил ремонтные работы на канализационном коллекторе в городе Ирпень, который был поврежден обстрелами россиян. Стало известно, что коллектор готов к эксплуатации и заработает, как только будут восстановлены смежные объекты инфраструктуры.

Кроме того, наряду с этим проводятся работы по прокладке водопровода, который обеспечит жителей Ирпени водой из Киева.



Кроме того, в Немишаевской общине генератор обеспечивает работу скважины, вода подается в дома в селе Микуличи, а также в с. Клавдиево-Тарасово и с. Поросль. В пгт Немешаево организована доставка генераторов для запуска водоснабжения и водоотвода.

В пгт Бородянка 15 апреля специалистами "Киевводоканала" завершены ремонтные работы на главной канализационной насосной станции поселка.

В частности, из помещения станции полностью откачали более 7000 м3 сточных вод. Теперь специалисты могут выполнить ремонт затопленного оборудования и полностью возобновить работу канализационной станции.

В пгт Макаров также частично восстановлено электроснабжение и централизованное водоснабжение населению.

А в пгт Иванков с 16 апреля полностью возобновлено электроснабжение. Таким образом, все скважины в работе и подключенные к электроснабжению, вода запущена в систему.

В настоящее время 80% абонентов Иванкова обеспечены круглосуточным централизованным водоснабжением. Остальные 20% пока будут обеспечиваться водой повременно – 4 часа утром и 4 часа вечером до выяснения качества питьевой воды.



Ремонтные работы продолжаются.



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