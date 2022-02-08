$1,1 млрд + тариф: нардеп Железняк предположил, что смартфоны пожилым людям будут раздавать, сэкономив на обороне и борьбе с COVID-19
Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что на обеспечение смартфонами пожилых людей нужно более 30 млрд грн
Об этом он сказал в эфире "Содержательно с Егором Чечериндой" на Еспресо.TV.
"Первое - что "тысяча Зеленского" на вакцинацию, что смартфоны для 60+ появились тогда, когда власти нужно погасить кризисную ситуацию. Второе - если у нас 11 млн наших граждан за 60+ и смартфоны (я не вижу такой возможности) какие можно закупить за $100 то $1,1 млрд или примерно 30 млрд грн плюс тариф. У нас же не проблема в отсутствии смартфонов, многие имеют телефон, но не используют на нем интернет, потому что это стоит денег. Этупроблему я не понимаю как решить без денег и это будут
огромные средства, которые постоянно нужно закладывать", – сказал нардеп.
Он рассказал, где власть может взять деньги на эту программу.
"Я не говорю о том, как проверить есть ли у человека смартфон, или нет. Сейчас, по данным экспертов, это невозможно. Я не говорю о бюджете страны. Теперь вопрос, где взять эти деньги. По моей информации, от нардепов фракции "Голос", у нас есть бюджетные запросы от Минобороны, которые удовлетворены на 20%. Я увидел, что у нас в январе было перевыполнение бюджета на 9 млрд, можно взять эти деньги. Я уверяю, что Минфин по поручению Зеленского подготовит законопроект, которым выделят более 30 млрд на эту программу. А на оборону, ТрО, на подготовку к новой волне коронавируса, на поддержку бизнеса – заложат или ноль, или что-то смешное. Потом выйдет Зеленский и скажет: "Депутаты не хотят голосовать за деньги на оборону и медицину", но там будет политический пиар, и государство в лучшем случае просто потратит средства, а в худшем - они действительно начнут готовиться к электронным выборам. При нашем уровне кибербезопасности - это опасно для государства", - подытожил Железняк.
- Президент Воломир Зеленский заявил, что весной 2022 года все вакцинированные граждане в возрасте от 60 лет смогут получить бесплатный смартфон от государства.
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