11 международных медицинских ассоциаций приостановили членство российских и белорусских участников
Украинские ассоциации обратились в 130 международных медицинских организаций с призывом блокировать представительство государств-агрессоров в мировом медицинском сообществе. Откликнулось 11
Об этом сообщает ОО "Медицинские лидеры" .
Среди них – Европейское общество кардиологов, Европейское общество клинической микробиологии и инфекционных заболеваний и Европейская академия по аллергологии и клинической иммунологии. К сожалению, в большинстве случаев эти организации не исключили индивидуальных членов. Еще 44 ассоциации не сделали никаких заявлений о войне России против Украины.
"Наши аргументы – это геноцид украинцев, разрушенные и разграбленные российскими оккупантами больницы, пленные и убитые медицинские работники. Все это не оставляет права представителям государств-агрессоров быть членами авторитетных медицинских сообществ", – отмечают в общественной организации.
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