Об этом сообщает ОО "Медицинские лидеры" .

Среди них – Европейское общество кардиологов, Европейское общество клинической микробиологии и инфекционных заболеваний и Европейская академия по аллергологии и клинической иммунологии. К сожалению, в большинстве случаев эти организации не исключили индивидуальных членов. Еще 44 ассоциации не сделали никаких заявлений о войне России против Украины.

"Наши аргументы – это геноцид украинцев, разрушенные и разграбленные российскими оккупантами больницы, пленные и убитые медицинские работники. Все это не оставляет права представителям государств-агрессоров быть членами авторитетных медицинских сообществ", – отмечают в общественной организации.

В Минздраве подсчитали, сколько денег нужно на восстановление больниц, разрушенных оккупантами.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb