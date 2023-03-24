11 лет за решеткой: корректировщице российских ударов по Николаеву вынесли приговор
По материалам Службы безопасности Украины суд вынес приговор вражеской информаторше, корректировавшей российские ракетные удары по инфраструктуре Николаева
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Именно по ее наводке оккупанты нанесли ракетные удары по четырем инфраструктурным объектам в Николаеве. Среди них – местные больницы", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что задержать предательницу удалось в июле прошлого года, женщина в прошлом занимала ответственную должность на оборонном предприятии. Она поддержала полномасштабное вторжение России и распространяла свои взгляды на прокремлевских телеграм-каналах. Таким образом местная жительница попала в поле зрения российской спецслужбы, которая привлекла ее к сотрудничеству.
"По указанию врага его пособница собирала информацию о местоположениях объектов военной и критической инфраструктуры на территории региона. Полученные данные передавала агрессору в виде отметок на электронных картах и фотографий с привязкой к местности", - отметили в СБУ.
Информаторы вынесли приговор в виде 11 лет тюрьмы, ее признали виновной по двум статьям Уголовного кодекса Украины (ч. 3 ст. 114-2, ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2).
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.04
Покупка 38.04Продажа 38.79
-
EUR
Покупка 40.56Продажа 41.46
- Актуальное
- Важное