Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Именно по ее наводке оккупанты нанесли ракетные удары по четырем инфраструктурным объектам в Николаеве. Среди них – местные больницы", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что задержать предательницу удалось в июле прошлого года, женщина в прошлом занимала ответственную должность на оборонном предприятии. Она поддержала полномасштабное вторжение России и распространяла свои взгляды на прокремлевских телеграм-каналах. Таким образом местная жительница попала в поле зрения российской спецслужбы, которая привлекла ее к сотрудничеству.

"По указанию врага его пособница собирала информацию о местоположениях объектов военной и критической инфраструктуры на территории региона. Полученные данные передавала агрессору в виде отметок на электронных картах и фотографий с привязкой к местности", - отметили в СБУ.

Информаторы вынесли приговор в виде 11 лет тюрьмы, ее признали виновной по двум статьям Уголовного кодекса Украины (ч. 3 ст. 114-2, ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2).