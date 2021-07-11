11 июля на фронте: российские оккупанты провели три обстрела
11 июля на Донбассе российские оккупационные войска осуществили три обстрела украинских позиций
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
В районе населенного пункта Пески враг дважды обстрелял позиции украинских защитников из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
Вблизи Новоселовки российские оккупанты вели огонь из минометов 82-го калибра.
Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы 2 пролета вражеских БПЛА с пересечением линии разграничения.
Боевых потерь среди украинских военных нет.
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