11 декабря на фронте: с российской стороны - три обстрела, с украинской - раненый

Об этом говорится в утренней фронтовой сводке за воскресенье, 12 декабря 2021 года, передает Еспресо.TV.



Россияне, как отмечает пресс-служба Операции объединенных сил, обстреливали украинские позиции вблизи:



Песчаного - из гранатометов разных систем и стрелкового оружия,



Каменки - из стрелкового оружия,



Катериновки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.



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"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - отмечается в сообщении.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы

По официальным данным, по состоянию на 7 часов утра 12 декабря со стороны российско-оккупационных войск нарушения режима прекращения огня не зафиксировано.



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