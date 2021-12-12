11 декабря на фронте: с российской стороны - три обстрела, с украинской - раненый
За прошедшие сутки, 11 декабря 2021 года, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы три нарушения режима прекращения огня на Донбассе
Об этом говорится в утренней фронтовой сводке за воскресенье, 12 декабря 2021 года, передает Еспресо.TV.
Россияне, как отмечает пресс-служба Операции объединенных сил, обстреливали украинские позиции вблизи:
Песчаного - из гранатометов разных систем и стрелкового оружия,
Каменки - из стрелкового оружия,
Катериновки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
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"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - отмечается в сообщении.
Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы
По официальным данным, по состоянию на 7 часов утра 12 декабря со стороны российско-оккупационных войск нарушения режима прекращения огня не зафиксировано.
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