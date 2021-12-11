11 декабря на фронте: российские оккупанты ранили украинского военного

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

В направлении Песчаного, на Луганщине, оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Каменки враг совершил обстрел из стрелкового оружия. В сторону Катериновки, на Луганщине, вражеские войска открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказана домедицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Чтобы заставить противника прекратить обстрелы, украинские защитники открывали ответный огонь.

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