11 декабря на фронте: российские оккупанты ранили украинского военного
11 декабря в результате обстрела российских оккупантов на Донбассе был ранен украинский военный
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.
В направлении Песчаного, на Луганщине, оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Каменки враг совершил обстрел из стрелкового оружия. В сторону Катериновки, на Луганщине, вражеские войска открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказана домедицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное.
Чтобы заставить противника прекратить обстрелы, украинские защитники открывали ответный огонь.
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