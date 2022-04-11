11 апреля гумкоридорам удалось вывезти более 4 тыс. украинцев
11 апреля по гуманитарным коридорам из зоны боевых действий удалось эвакуировать 4 354 человека
Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в Telegram.
По гуманитарным коридорам из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах для эвакуации в Запорожье доехали 3 854 человека. Из них из Мариуполя – 556 человек.
3 298 человек доехали из городов Запорожской области: Пологи, Васильевка, Бердянск и Мелитополь.
Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременное и Попасное в Луганской области удалось эвакуировать 513 человек.
Верещук отметила, что автобусы, выехавшие из Запорожья для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара, третий день содержатся оккупационными войсками.
При этом вице-премьер сообщила, что окупанты снова постоянно нарушали режим тишины.
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