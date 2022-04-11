11 апреля гумкоридорам удалось вывезти более 4 тыс. украинцев

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в Telegram.

По гуманитарным коридорам из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах для эвакуации в Запорожье доехали 3 854 человека. Из них из Мариуполя – 556 человек.

3 298 человек доехали из городов Запорожской области: Пологи, Васильевка, Бердянск и Мелитополь.

Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременное и Попасное в Луганской области удалось эвакуировать 513 человек.

Верещук отметила, что автобусы, выехавшие из Запорожья для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара, третий день содержатся оккупационными войсками.



При этом вице-премьер сообщила, что окупанты снова постоянно нарушали режим тишины.