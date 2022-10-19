108 недавно освобожденных из российского плена женщин получат по 180 тыс. гривен помощи
108 недавно освобожденным украинкам предоставят по 100 тыс. гривен от украинского Правительства и по 80 тысяч - от Фонда имени Блаженного Священномученика Климентия Шептицкого
Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в своем телеграме .
Вице-премьер Ирина Верещук отметила, что все женщины восстанавливаются после пережитого под пристальным наблюдением медиков.
"Это большая реальная победа – возвращение домой 108 украинок. Несколько месяцев назад Кремль вообще отрицал, что у них в плену удерживаются наши женщины. Доступа к ним не имел даже Международный комитет Красного Креста. Проделана сложная работа. Спасибо за нее президенту Украины, Андрею Ермаку, ГУР МОУ, СБУ, всем, кто причастен!" - подчеркнула Ирина Верещук.
Фонд имени Блаженного Священномученика Климентия Шептицкого был создан по инициативе Ирины Верещук и польского правительства с целью поддержать освобожденных из плена украинских женщин и детей, которых война сделала сиротами.
- 17 октября из российского плена в Украину вернулись 108 женщин, из которых 12 – гражданские, остальные – представительницы ВСУ, МВД и Госспецтрансслужбы.
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