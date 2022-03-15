10683 брака и 10767 младенцев. Минюст рассказал о приятной "военной" статистике
В министерстве отметили, что хотя в стране идет война, но жизнь не останавливается
Об этом сообщает Министерство юстиции на своей странице в Фейсбуке, информирует Еспресо.TV
"В стране идет война, но жизнь не останавливается. Дети рождаются, а украинцы связывают себя брачными обетами. Все это требует соответствующего оформления", - говорится в сообщении.
Чиновники уточняют, что с начала войны в Украине было зарегистрировано 10 683 брака и рождение 10 767 младенцев.
"Наши работники продолжают работать для вас даже в условиях войны! Сила – в каждом из нас!" - добавляют в Минюсте.
- Напомним, 7 марта правительство разрешило заключать браки с военнослужащими в их отсутствие. В таком случае он подает заявление своему руководителю, а тот уже свидетельствует о его действительности для регистрации.
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