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Война с Россией: хроника
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104 года до мести: ВСУ и терроборона разбили россиян под Крутами

2 мартa, 2022 среда
15:44
война с Россией

В Крутовской громаде 1 марта произошло сражение ВСУ и терробороны с россиянами

Об этом сообщила пресс-служба ОТГ в Facebook.

"Через 104 года украинцы и россияне сражались снова. На этот раз армия РФ потерпела здесь оглушительное поражение", - говорится в сообщении.

Там добавили, что после боя трупы почти 200 погибших русских солдат и офицероамв собирали по всей округе. И на 2 КАМАЗах увезли в сторону Сумщины.

"Как известно, Круты – символ борьбы за независимость Украины. В 1918 году здесь произошел бой между армией УНР и наступавшими на Киев большевиками. Тогда украинцы вынуждены были отступить. Но ценой многочисленных жертв задержали врага, что дало время УНР подписать договор в Бресте ", – написали в ОТГ.

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