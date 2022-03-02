104 года до мести: ВСУ и терроборона разбили россиян под Крутами

Об этом сообщила пресс-служба ОТГ в Facebook.



"Через 104 года украинцы и россияне сражались снова. На этот раз армия РФ потерпела здесь оглушительное поражение", - говорится в сообщении.



Там добавили, что после боя трупы почти 200 погибших русских солдат и офицероамв собирали по всей округе. И на 2 КАМАЗах увезли в сторону Сумщины.



"Как известно, Круты – символ борьбы за независимость Украины. В 1918 году здесь произошел бой между армией УНР и наступавшими на Киев большевиками. Тогда украинцы вынуждены были отступить. Но ценой многочисленных жертв задержали врага, что дало время УНР подписать договор в Бресте ", – написали в ОТГ.

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