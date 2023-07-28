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1035 лет украинскому христианству: какова ситуация с переходом московского патриархата

Татьяна Яворськая
28 июля, 2023 пятница
11:11
Общество

Украина отмечает День крещения Киевской Руси. В этом году исполняется 15 лет с тех пор, как этот день, по указу Виктора Ющенко, объявлен государственным праздником. В 2021 году другой президент, Владимир Зеленский, в День крещения основал новый праздник – День Украинской государственности. В связи с переходом украинских конфессий на новоюлианский календарь со следующего года будут отмечать 15 июля

Еспресо расскажет, как на территории Украины зарождалось христианство и какие вызовы остались по сей день.

Крещение Руси

Как полагают исследователи, князь Владимир Святославович окрестил Русь в 988 году, хотя фактически переход в христианство длился еще несколько столетий. Предшествовало этому событию крещение знати и широкая популяризация христианства. Поскольку крещение Руси произошло еще до разделения церкви на две основные ветви, то большое значение событию придают как католики, так и православные.

Хрещення Русі

Фото: из общедоступных источников


В научных работах поляка Иеронима Граля говорится, что христианизация Руси происходила сравнительно легко среди славян. Сложнее всего проходила в среде угро-финнов, проживавших на севере государства, а также на Новгородщине – современных российских территориях.

Несмотря на это Россия, видя в крещении Руси начало собственной государственности, как всегда стремится присвоить это событие. И даже меняет в своих формулировках "Русь" на "Россия", предлагая таким образом формулировку "Крещение России". Через несколько лет после указа Ющенко День крещения сделали праздником и в РФ. С тех пор россияне празднуют День крещения, князю Владимиру возвели памятник недалеко от Кремля, его открывали Путин, Медведев, Гундяев и другие представители российской военно-религиозной верхушки. Российские власти используют эту дату даже как способ оправдания агрессии против Украины, придумывая для военной интервенции религиозные мотивы. В "крымской речи" в марте 2014 года Путин упомянул, что сам Владимир крестился в Херсонесе, придавая аннексии полуострова сакрального значения.

Украинская православная церковь московского патриархата День крещения отмечала в контексте "единства братских народов". Богослужение УПЦ МП в Киеве возглавлял руководитель РПЦ Кирилл, а в первых рядах, рядом с епископами, шли представители пророссийской партии ОПЗЖ – Бойко, Добкин, Новинский и другие. В этой конфессии до сих пор чествуют российских императоров и поют в церквях песни с текстом "звон плывет па России, просыпается матушка Русь".

В связи с этим, да и не только, украинские общины покидают УПЦ МП и переходят в другие конфессии. Особенно активны эти переходы стали после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

История переходов

После обретения Украиной независимости переходы религиозных общин от пророссийской конфессии начались сразу. Так, в 1992 году была создана Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП), к которой присоединялись приходы из УПЦ МП и Украинской автокефальной православной церкви. Они стремились приобщиться к становлению единой поместной православной церкви в Украине.

В период 1992-2018 г.г. произошло более 70 переходов из УПЦ МП в УПЦ КП. Некоторые переходы сопровождались конфликтами, захватами храмов, уголовными делами и судебными процессами. Наиболее активно приходы переходили после Революции достоинства (23 в 2014 году и 22 в 2015-м).

Начиная с декабря 2018 года, общины переходили от московского патриархата уже к новой Православной церкви Украины (объединенные УПЦ КП и УАПЦ). Толчком к массовому изменению религиозной юрисдикции стал Объединительный собор, когда ПЦУ предоставили Томос. В январе 2019 года от московского патриархата в ВТО перешли 152 прихода, в феврале 234, а в марте еще 93 общины.

Новым мотивом для переходов стало полномасштабное вторжение российских захватчиков в феврале 2022 года. По данным, опубликованным на сайте Религиозно-информационной службы Украины, наиболее активно переходы осуществлялись в апреле-июне 2022-го. За эти три месяца ПЦУ пополнилась 473 церковными общинами.

Западный регион

Лидером в Украине по количеству переходов за 7 последних лет (с 1 января 2016 г.)  является Хмельницкая область. Здесь московский патриархат покинула 321 общину. Особенно массово прихожане стали покидать пророссийскую конфессию после избиения в храме УПЦ МП украинского военного.

Кроме того, как рассказал в комментарии для Еспресо священник ПЦУ Роман Грищук, ситуация в регионе часто зависит от того, кто именно возглавляет ячейку УПЦ МП.

"На Хмельнитчине больше всего переходов, потому что там был епископом Антоний Фиалко. Он освятился в киевском патриархате, но потом вернулся в московскую церковь. Он, к слову, никогда не был идейным фанатом Москвы, просто приспособленцем, который искал выгоду. Поэтому не породил. сторонников России, которые есть на Буковине", – говорит отец Грищук.

В Черновицкой области, где живет и служит отец Роман, ситуация с переходами – хуже. УПЦ МП здесь покинули только 34 общины, а пророссийская пропаганда принесла свои обильные плоды.

"На Буковине был период, что во всех храмах рисовали иконы в честь царской семьи. Также были целые храмы, посвященные царской семье, хотя Буковина даже никогда не принадлежала к Российской империи. Состоялись крестные шествия из Черновцов в этот храм в день царской семьи. То, что они сейчас якобы выбросили иконы российского царя из храма - это также очередная и формальная гибридная акция, которая призвана остаться здесь и продолжать быть рупором Кремля", - убежден священник.

Второе место в Украине занимает Волынь, где религиозную юрисдикцию за этот период покинули 207 приходов. Почти сотня общин перешла в Ровенскую область. В процентном отношении больше всего переходов во Львовской и Ивано-Франковской областях. Наихудшая ситуация на Закарпатье.

"Там совсем не переходят в ВТО. При этом есть более тысячи приходов и более сотни монастырей. Они возросли подчинение московскому патрахахату с единством во Христе. Для них нарушить это единство с Москвой, это все равно, что предать Христа. Такие извращенные мысли есть от безграмотности, и от сектантского мышления, но именно такое мышление внушалось последние несколько десятков лет", – объясняет Роман Грищук.

Центральные и северные регионы

В центральных регионах Украины статистика переходов достаточно высока. Так, в Житомирской области московский патриархат покинули 154 общины (22,4%), в Винницкой перешли 189 общин (20%), а в Киевской области – 194 прихода, что составляет почти 30%. В то же время в самом Киеве конфессиональную принадлежность изменили только 7 общин.

"Прихожане московского патриархата считают Онуфрия святым. Это выглядит, как абсолютное доверие своему кумиру, идолу, независимо от того, прав он или нет. И слушать никаких аргументов эти люди не хотят", - говорит духовник.

Священник отмечает, что более четкая позиция государства в отношении Киево-Печерской Лавры могла бы изменить ситуацию.

Києво-Печерська лавра

Фото: reuters


"От УПЦ МП вроде бы забрали Успенский собор и Верхнюю лавру. Но Православной церкви Украины их, наряду с этим, не передали. То есть пользование ограничивается только арендой на час или два. Но ведь невозможно строить общину и приходскую жизнь, если там службу проводят раз на несколько месяцев. Люди, которые являются практикующими христианами, ходят в храм постоянно, а в данном случае они не знают, будет ли служба, разрешат ли. Так общину не построишь", – добавляет отец Роман.

Кроме столицы мало переходов также в Сумской (9 приходов) и Кировоградской (14 общин) областях.

Восточный регион

В статистику по понятным причинам не внесена временно оккупированная территория, где осуществлять переходы практически невозможно. В восточных областях УПЦ МП покинуло немного общин. Однако, скажем, в Днепропетровской области московский патриархат покинули 19 приходов, в Харьковской – 7.

О проблемах в Харьковской области рассказывал для Еспресо Юрий Черноморец, религиовед и доктор философских наук, который кроме того был снайпером ВСУ. Он говорит, что Православная церковь Украины не готова к массовым переходам общин, ведь в ВЦУ даже нет достаточно подготовленных священников, а это реальная проблема, особенно для восточных областей.

"Вот мои снайперы стоят в Харьковской области, а из региона в Россию уже сбежало 18 священников московского патриархата. Храмы открыты, люди говорят" дайте нам 18 священников и мы перейдем в ВЦУ. Но кто здесь согласится к нам ездить?", – объясняет религиовед.

Как он считает, основной задачей ВЦУ является быстро подготовить большое количество духовников. Тогда к ним перешли бы гораздо больше приходов.

"Относится определенная планка. Но где взять столько людей, если они говорят, что священнику нужно готовить минимум 4 года. А потом у того, кто стал священником, нет больше никакой профессии. Что он будет делать и чем зарабатывать на жизнь? Лучше взять сразу просвещенных людей у себя среди мирян, спросить, кто из них готов послужить Богу, проведите трехмесячные курсы и все. Переходов мало, потому что представим, что община перешла, а потом священник раз в месяц приезжает", – отмечает религиовед и советует обратить внимание на опыт католической церкви, в которой в свое время были так называемые рабочие-священники, которые со всеми работали пять дней. в неделю, а затем в воскресенье служили.

Южный регион

В южных областях Украины московский патриархат покинули всего два десятка приходов. Но стоит помнить, что значительная часть этого региона оккупирована российскими захватчиками.

Больше всего – 10 общин, покинули УПЦ МП в Одесской области. Впрочем, это лишь 1,6% от общего количества приходов московского патриархата, который здесь продолжают посещать даже после обстрелов храмов российскими ракетами.

"Никакий взорванный ракетой Спасо-Преображенский собор в Одессе не повлияет на ситуацию. У них на данный момент есть только желание избежать ответственности с одной стороны и послужить кафиру с другой стороны. Когда разрываются ракеты в храмах, они говорят "на все воля Божья". их настолько велико желание отбелить РФ и Кирилла, что ради этого готовы очернить самого Бога", – говорит Роман Грищук.

Он объясняет, что реакция духовенства УПЦ МП, которой ответственность за ракетный удар перекладывают на Всевышнего с религиозной точки зрения, фактически является попыткой очернить Бога.

"Если воля Бога – Бог этого хотел. А если Бог хотел, то Бог злой. И, честно говоря, если бы я не знал правильного православия, то, наверное, предпочел бы отойти от церкви, чем иметь дело такими с неадекватами. Монахи, которые рассказывают о том, что ракетные удары являются волей Божией, побуждают людей просто отойти от православия, ведь все прекрасно понимают, что ракета вылетела не из неба, не из облака, не из ангельского гарнизона, а именно с российского корабля. , они переключают вину за нажатие кнопки на Бога", – подытожил священник.

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